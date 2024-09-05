لهذا السبب.. ريهام عبدالغفور تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة ريهام عبدالغفور، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها عن خوض الماراثون الرمضاني المقبل 2025، من خلال مسلسل للمخرج هاني خليفة، ويحمل إسم “ظلم المصطبة”، وكشفت عن ذلك الأمر من خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كلاكيت" المذاع عبر نجوم إف إم.



وقالت ريهام عبدالغفور: "بنحضر لمسلسل في رمضان من إخراج هاني خليفة، مع إياد نصار وفتحي عبدالوهاب وناس تاني".

وتابعت:"شخصيتي في المسلسل سأقدمها بشكل مختلف على قدر المستطاع، وهي ليست شبهي، ولقد قمت بتقديم أدوار مختلفة خلال الفترة الماضية حتى لو كان هناك تشابه في الشخصيات ولكن مسئوليتي أن أقدمها بشكل مختلف".

تفاصيل مسلسل ظُلم المصطبة

وتدور احداث مسلسل ظلم المصطبة في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتمد على البطولة الجماعية، ومن بطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، وسيُنافس في دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور الفنية، فيلم "ليلة العيد"، وهو بطولة يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.