نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "أهل الكهف" مهدد بالسحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس فيلم “أهل الكهف” للنجم خالد النبوي، مع مجموعة قوية من الأفلام، التي دخلت في المنافسة بجدارة وحقق الفيلم إيرادات عالية فور عرضه في السينمات، ثم إنخفضت ليحتل المركز الأخير في شباك التذاكر.

إيرادات فيلم أهل الكهف

تراجعت مرة أخرى إيرادات فيلم “أهل الكهف” أمس حيث حقق 2767 جنيهًا، محتلًا المركز الأخير في شباك تذاكر الإيرادات، بعد فيلم ولاد رزق 3 وأكس مراتي واللعب مع العيال وعصابة الماكس وجوازة توكسيك.

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"



فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"



وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.