انت الأن تتابع خبر عمرو دياب يعانق حسناء سعودية .. من هي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري عمرو دياب برفقة حسناء سعودية، خلال قضائه عطلته في الساحل الشمالي، وبدا واضحًا الانسجام بينهما.



وأطل دياب في الفيديو وهو يعانق فتاة مجهولة الهوية، حيث لفَّ ذراعيه حول خصرها، بينما تمايلت هي على أنغام أغنيته "خلص على قلبي"، متألقة بفستان أسود قصير.



ولفت البعض إلى أن الفتاة التي تتواجد مع دياب هي عارضة الأزياء السعودية رهف الحربي، حيث أبدوا استيائهم من ظهورها بصحبته.



ورهف الحربي هي طبيبة وعارضة أزياء وممثلة، بالإضافة إلى أنها أول سعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال أوروبا القارّية.



ولفتت الأنظار في كأس السعودية، إذ تألقت بفستان أبيض أنيق من توقيع مصممة الأزياء شوق المبارك .