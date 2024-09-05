فن ومشاهير

الظهور الأول لأبطال فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

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القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الدورة الـ81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعرض الفيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في قاعة SALA GIARDINO السينمائية. 

 

 

 

و شهد الحدث الظهور الأول لنجوم الفيلم، عصام عمر، ركين سعد، وأحمد بهاء، بالإضافة إلى الكلب رامبو، الذي أثار إعجاب الحضور في الـphotocall الخاص بالفيلم.

 

 

حضور فريق العمل

 

 

تواجد في العرض العالمي الأول فريق العمل، بما في ذلك المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجان محمد حفظي ورشا حسني. 

 

 

كما حضر السيناريست محمد الحسيني، ومدير التصوير أحمد طارق بيومي، ومصممة الملابس ناردين إيهاب، والمونتير أحمد الجندى، والموسيقار أحمد مصطفى زكي، ومصمم الصوت محمد صلاح، ومصمم الديكور مارك وجيه، والمنتج المنفذ محمد جمال، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الفريق الآخرين.

 

 

رحلة الفيلم الطويلة

يعد مهرجان فينيسيا المحطة الأولى لعرض الفيلم رسميًا، بعد رحلة تحضيرية وتسجيلية دامت لأكثر من 8 سنوات. تم إنتاج الفيلم من قبل محمد حفظي عبر شركة فيلم كلينك، وبتعاون مع المنتجة رشا حسني، التي تخوض تجربتها الأولى في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة، بينما يتولى توزيع الفيلم شركة فيلم كلينك.

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الجوائز والمنح

حصل الفيلم مؤخرًا على جائزة خدمات الهوية البصرية وDCP من شركة Creative Media Solutions، في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما. 

 

 

كما حصل على منح إنتاج من صندوق البحر الأحمر السينمائي، والصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، والمنظمة الدولية الفرانكفونية.

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منح وتطوير السيناريو

سيناريو الفيلم نال عدة منح تطوير من بينها منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وجائزتين من منصة الجونة السينمائية. 

 

 

شارك السيناريو في مختبرات ومعامل تطوير متعددة، منها برنامج La Fabrique Cinéma الفرنسي، وملتقى بيروت السينمائي، وورشة تطوير الأفلام التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وبرنامج Dot.on.the.map بمهرجان أيام قبرص السينمائية، وورشة أفلام سين بمصر. 

 

 

كما شارك في أسواق التمويل السينمائي في مهرجان مالمو للسينما العربية وسوق مهرجان ديربان السينمائي.

مريم الجابري

مريم الجابري

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