انت الأن تتابع خبر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير اعلامية، أن الفنان محمد منير يعاني من آثار الأزمة الصحية الشديدة التي أصابته خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث يمكث داخل منزله في مدينة الشيخ زايد ولا يغادره، وفقا لتعليمات الفريق الطبي المعالج له.



وكشف مصدر مقرب من الفنان أنه يستعد للسفر إلى فرنسا خلال الأسبوع المقبل لاستكمال علاجه هناك، حيث تواصل منير مع أحد المراكز الطبية في العاصمة الفرنسية باريس وحدد موعداً لزيارته وإجراء بعض التحاليل الطبية، وذلك بعد أن نصحه الفريق الطبي المعالج له داخل مصر بضرورة السفر إلى هناك للعلاج.



وأضاف المصدر أن الأطباء طلبوا من محمد منير خلال الأيام الماضية، ضرورة الابتعاد عن التوتر والإجهاد، والامتناع عن استخدام الهاتف المحمول إلا في حدود ضيقة للغاية، مع التقليل من استقبال الزيارات والجلوس لفترات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، لذلك قررت شقيقته ونجلها مرافقته خلال تلك الفترة من أجل توفير الرعاية له، حيث انتقلت للإقامة معه داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، وهذا ما ترتب عليه تحسن الحالة الصحية له بشكل ملحوظ .