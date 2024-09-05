نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة عمانية في "المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بعرض فائق الابداع "موشكا" شجره اللبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض اليوم وامس العرض المسرحي العماني “شجرة اللبان (موشكا)”،ضمن العروض العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي برئاسه الاستاذ سامح مهران على مسرح السلام، في الساعة السابعة مساءًا، بوجود سفير سلطنه عمان والعرض المسرحي من إنتاج مسرح مزون في سلطنة عمان.

والعرض يتناول أسطورة عُمانية قديمة تسمى موشكا (شجرة اللبان)، وهي من الأساطير الشعبية القديمة والخالدة التي تناقلتها الأجيال، حيث تقول الأسطورة إن شجرة اللبان أصلها (جنية) تتحدث عن عشق موشكا وهي إحدى بنات الجن،.

وتدور أحداث المسرحية في بيئة يسودها الجفاف، تنشأ فيها قصة حب بين الأنسي "غدير"، والجنية "موشكا" التي تختلف في طباعها عن بقية أقرانها الجان، فهي تحب البشر وترى أنهم ملهمون ويعيشون حياة جميلة، قصة الحب تلك تؤثر على حياة كل من "غدير" و"موشكا"، فـ "غدير" يتغير بطبعه على أهله وزوجته ويجافيهم، فقد أخذت قلبه "موشكا" كما أخذت عقله، و"موشكا" بدورها تواجه صراعا مع ملك الجان وأقرانها، فهي قد وقعت في المحظور بمنظورهم، فتواجه العقاب والضغوط، انتصارا لحبها المستحيل بين البشر والجن، فتطرد "موشكا" المغضوب عليها، وتقرر أن تتحول إلى شجرة لبان، يفوح عطرها كلما شقَّ السكين جزءا منها.

ويشار إلى أن "موشكا" هي كلمة إغريقية وردت في كتاب "الطواف حول البحر الإريتيري لمؤلف مجهول"، وتشير الكلمة إلى ميناء سمهرم أو خور روري - المكان الذي يُصّدر منه اللبان في ظفار-، وهو مكان محاط بالأساطير ونُسجتْ حوله قصص وحكايات محبوكة بخيوط السحر.

والعرض المسرحي وهو من تأليف محمد الشحري، وإخراج يوسف البلوشي، مكياج عزيزة البلوشي، وتمثيل موشكا " ناديه عبيد " بعثيرون ملك الجان " عمر الشماخي، الانسي " عمير انور ، وعمير البلوشي، ، وباسم الفارسي، وخليفة السعدي، حاتم السعدي، نجم الجرادي، وفخري الجرادي.

وعن المشاركة قال البلوشي: "مهرجان القاهرة التجريبي واحدٌ من أهم المهرجانات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالمسرح المعاصر، ونحن الآن في الدورة 31 من هذا المهرجان العريق، وإنه شرف كبير أن تكون سلطنة عمان جزءًا من المسابقة الرسمية، حيث إن هناك عروضا داخل المسابقة الرسمية وعروضا على الهامش، إن وجودنا في المهرجان وبالمسابقة الرسمية هو إنجاز شخصي لي، فعلى مدى 12 عامًا لم يدخل أي عرض عماني في هذا المهرجان، هذا العرض المسرحي يتميز بطابعه المختلف وقيمته الفنية العالية، ويجمع بين التجريب والدراما في قصة مستوحاة من الحكايات الشعبية".

و تابع المخرج يوسف البلوشي: "يشارك في هذا العرض مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين، حيث يتجاوز عددهم 25 ممثلا وممثلة، وقد حل الفنان عمر الشماخي محل الفنان عبد الحكيم الصالحي في البطولة، ومحمد البلوشي محل الفنان الصلت السيابي، كما تم إدخال عناصر جديدة في العرض، منها التعبير الحركي والجسدي وبعض اللهجات العمانية، مما أضفى طابعًا مميزًا ومختلفًا على العمل".

وسجل العرض العماني انطباعات عديدة لدى الجمهور المصري بالاعجاب الشديد والمحاكا وقيل عنه من الجمهور "العرض العُماني من أجمل العروض المختاره في المهرجان، من ديكور واضاءه ومزيكا وتحيه مميزه وخاصه جدا بالطبل والاستعراض.

يُقام المهرجان برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.