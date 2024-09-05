نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎شاركت الفنانة عبير صبري صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



‎وخطفت عبير صبري الأنظار بإطلالة جريئة، مرتدية توب باللون الأبيض ويعلوه توب ملون بالأزرق والبينك واللبني، بصيحة الهاف ستوماك، مع بنطلون جينز كاجوال واسع وطويل



‎واعتمدت عبير صبري على الظهور بشكل جمالي لافت، مرتدية حذاء عالي جدا باللون اللبني، وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة مع نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون البرتقالي.

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تظهر عبير صبري ضيفة شرف في مسلسل مطعم الحبايب، والعمل يشارك فيه كل من بيومي فؤاد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، انتصار وآخرون.



أحدث أعمال عبير صبري



ومن ناحية اخري، تواصل عبير صبري في الفترة الحالية التحضير لمسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وايضا تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك، الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم



آخر اعمال الفنانة عبير صبري



وكان اخر اعمال عبير صبري هو فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.

وايضا شاركت في مسلسل حدوتة منسية، هو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي والعمل شارك فيه كل من سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، هلا السعيد، هبه عبدالغني وآخرين.