نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة صدقي: "محمد رمضان علم الشباب البلطجة.. ونفسي أشتغل مع كريم عبدالعزيز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سميرة صدقي، أنها ليست بحاجة إلى رجل في حياتها، كونها شخصية عصامية ولا تحب أحد أن يتحكم في حياتها، موضحة أن افلام محمد رمضان جعلت الشباب يتعلم البلطجة وهذا ليس نجاحًا في حد ذاته.



وتابعت سميرة صدقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "أعمل إيه بالراجل.. اجيب حد يتحكم فيا.. أنا أُدير ولا أُدار وأنا اللي بمشي حياتي زي ما أنا عاوزه، ليه أجيب حد يتحكم فيا.. ويقولي أعملي ده ومتعمليش ده، أنا محتاجه الراجل في إيه!؟".



وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها ترفض الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، حيث كانت تعتبره بمثابة الأخ والأب والصديق لها، معقبة:"عمري ما أخدت شنطة هدومي وغضبت في بيت أبويا، وعمري ما قولتوله طلقني لأني بتعامل بطبيعتي معاه، والراجل أو الست أحيانا بيحطوا مسك على شخصيتهم وبعد الجواز يتفاجئوا بالشخصية التانية".



وتحدثت "صدقي"، عن لقب "نجمة الإغراء"، الذي كان يطلقه البعض عليها سابقًا في أعمالها، كونها كانت ترقص في أفلامها، معقبة "الإغراء عمره ما كان بالعند كان بتجسيد الكاميرا أو نظرة العين وإحساس الممثل".



وأختتمت سميرة صدقي، حديثها قائلة:"نفسي أمثل مع كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وأحمد حلمي ومش عاوزه أشتغل مع محمد رمضان وبحترمه إنما في شباب ماسكة سيوف وبيقطعوا في بعض بسبب تقليدهم ليه في أعماله وده مش نجاح هو كده بيبوظ الأجيال".

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.