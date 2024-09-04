نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. كارمن سليمان تختتم موسم الصيف بـ "هنا هنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختم الفنانة كارمن سليمان موسم الصيف بأحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم “هنا هنا”، من ميني ألبوم “حبايب قلبي”، والمقرر طرحها غدًا الخميس الموافق 5 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية “هنا هنا” من ميني ألبوم “حبايب قلبي”، من إنتاج وإشراف عام مصطفى جاد، CS Music ME، بالإشتراك مع الفنان عزيز الشافعي، إخراج ساندي، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

آخر أعمال كارمن سليمان



والجدير بالذكر آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "بكائيات" مع الفنان عزيز الشافعي، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.