نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أمام الشاطئ.. نور النبوي يستمتع بإجازته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان نور النبوي جمهوره بصور له يستمتع من خلالها بإجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهر “النبوي” وهو على الشاطئ، وعلق على الصور قائلآ: "دعونا نأخذ الأمور بسهولة".

أحدث الأعمال الدرامية لنور النبوي

ومن المقرر عرض مسلسل “6 شهور” بطولة نور النبوي، على WATCH IT قريبًا، والمسلسل يمثل أولى تجارب نور النبوي مع البطولة المُطلقة في الدراما، ومكون من 10 حلقات، لينضم إلى قائمة أعمال المنصة التي تستعد لطرح أكثر من مسلسل جديد خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

قصة مسلسل 6 شهور

يدور احداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

أحدث اعمال نور النبوي

ومن ناحية أخرى، بدأ نور النبوي اليوم تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد الحريفة 2 بعنوان الريمونتادا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول للفيلم وقت عرضه في يناير الماضي، حيث خاض النبوي من خلاله أولى بطولاته السينمائية وحصد إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه وقتها.

الأبطال المشاركين في فيلم الحريفة

والفيلم من بطولة نور النبوي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، سليم الترك، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، وفراس سعيد، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف دسوقي ونجوم كرة القدم السابقين جمال حمزة وأمير عبدالحميد وتامر بجاتو وعبدالستار صبري ووكيل اللاعبين نادر شوقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

قصة فيلم الحريفة

الحريفة، دارت أحداثه في إطار اجتماعي شبابي كوميدي، حول شخصية ماجد التي يقدمها نور النبوي، وهو شاب في المرحلة الثانوية، تمر حياة والده بأزمات عديدة نتيجة الديون، مما يضطر الوالد لنقل نجله إلى مدرسة حكومية بعدما كان في إحدى المدراس الخاصة، ويواجه نور العديد من الأزمات في التعامل مع زملائه الجدد بهذه المدرسة قبل أن يصيروا أصدقاء بسبب مهارته في كرة القدم.