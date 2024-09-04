سميرة صدقى تفجر تصريحات نارية.. "الواسطة والمحسوبية موجودين في الفن"

القاهرة - محمد ابراهيم - سميرة صدقي: الواسطة والمحسوبية موجودين في الفن من زمان ولم أعتزال التمثيل

سميرة صدقي: فريدة شوقي هو "نمبر وان" جيله.. وفنانين دلوقتي عاوزين يمسحونا بـ استيكه

سميرة صدقي: البعض أتهم أفلامي بالمقاولات ولكنها أفضل مما يعرض الآن



قالت الفنانة سميرة صدقي، أنها متصالحة للغاية مع نفسها وراضية بما قدمته من أعمال فنية، موضحة أنها مقلة في أعمالها للغاية عكس أيام زمان.



وتابعت سميرة صدقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، إلى أنها لم تعتزل الفن حسبما أشيع منذ أيام قليلة وأن الواسطة والمحسوبية موجودة في الفن منذ أيام زمان، ولكنها لا تصنع من الفنان نجمًا ولا يعتبر موهوبًا، والفن ليسه له واسطة.



وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها ترفض الظهور في بعض البرامج التي تسبب لها خلافات أو أزمات في حياتها، كما أن البعض أتهم أعمالها التي قدمتها سابقًا بالمقاولات ولكنها من أفضل الأفلام الموجودة وكان تقدم فيها قضية تخص المجتمع المصري، معقبة:"كل النجوم اللي أشتغلت معاهم زمان زي فريد شوقي ومحمد صبحي ومصطفى فهمي ومحمود ياسين، كل أعمالنا كانت بتناقش قضايا".



وأختتمت سميرة صدقي، حديثها قائلة:"الجيل الجديد من الفنانين عاوزين يمسحونا بـ استيكه من أعمالهم ومش عاوزين يحتضنونا وفريد شوقي الله يرحمه كان هو نمبر وان في الزمن الجميل ومحمد صبحي بيقدم قضية في أعماله".

موعد برنامج" تفاصيل"



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.