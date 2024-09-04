بنات الباشا.. تعرف علي احدث اعمال صابرين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة صابرين خلال لقائها مع فوشيا، على اليوتيوب، عن أعمالها الفنية القادمة، قالت: " اشارك فى فيلم بنات الباشا مع ماندو العدل، ويعتبر من الأعمال الأكثر جدلًا، وأظهر فيه بشخصية جديدة ومثيرة للجدل، ومختلفة عن أي دور قدمته من قبل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

اعمال صابرين القادمة

ومن ناحية اخري، انتهت صابرين منذ فترة من تصوير الملحد، والذى تقدم فيه شخصية والدة أحمد حاتم والتي تحميه من والده وتجعله يعود لصوابه، الفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع، ويلعب أحمد حاتم خلاله شخصية الدكتور يحيى، الذي يتمرد على أفكار والده ويعلن إلحاده، ويعيش قصة حب مع تارا عماد التي تلعب دور طبيبة، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وبطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، أحمد السلكاوي.

كما تنتظر صابرين عرض مسلسل إقامة جبرية، الفترة المقبلة عبر watch it، وهو مكون من 10 حلقات، ويضم في بطولته هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي نفسي، وتبتعد هنا عن الكوميديا في هذا العمل.

آخر أعمال صابرين

وكان اخر اعمال الفنانة صابرين هو مشاركته في سباق رمضان الماضي 2024 بمسلسل مسار إجباري، وقدمت فيه دور إحسان وهى والدة عصام عمر، ودارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة تعتمد على جريمة قتل، حول الشابان أحمد داش وعصام عمر، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين منهم صابرين، بسمة، نور إيهاب، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار اجتماعي لايت حول الشابين «حسن» و«حسين»، إذ أنَّهما في مقتبل العمر وعكس بعض تمامًا في كل شيء، ويكتشفان أنّهما شقيقين بعد أنَّ كشف لهما والدهما عن السر الذي ظل دائمًا يحاول التستر عليه، على الرغم من أنَّ كلا منهما مختلف عن الآخر في كل شي.