"القومي للسينما" يشارك في النسخة الثانية من ملتقى العاصمة لفنون الطفل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يشارك المركز القومي للسينما رئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، في النسخة الثانية من "ملتقى العاصمة لفنون الطفل"، والمقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية يوم السبت، الموافق 7 سبتمبر الجاري.

تفاصيل الفاعلية

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المركز القومي للسينما على تعزيز دور الفن والسينما في تنمية قدرات الأطفال، وإدراكهم للأبعاد الثقافية التي تحيط بهم، وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من أفلام الرسوم المتحركة.

وتعكس مشاركة المركز في هذا الملتقى التزامه المستمر بتقديم محتوى سينمائي يتناسب مع احتياجات وتطلعات الأطفال في المجتمع المصري.

فقد تم اختيار مجموعة من الأفلام بعناية، بحيث لا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط، بل تحمل رسائل تعليمية وثقافية هادفة. وتهدف هذه الأفلام إلى تنمية مهارات الأطفال وزيادة وعيهم بالتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، إضافة إلى تعزيز ارتباطهم بالهوية الثقافية المصرية.

الدكتور حسين بكر

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين بكر أن المركز القومي للسينما يسعى دائمًا إلى استغلال كافة الفرص المتاحة لنشر الثقافة السينمائية بين الأطفال والشباب، وذلك من خلال تقديم عروض سينمائية تتسم بالجودة العالية والمحتوى الهادف. وأضاف أن مشاركة المركز في ملتقى العاصمة لفنون الطفل تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق جيل جديد واعٍ ومدرك للتحديات التي يواجهها، ومزود بالأدوات الفكرية والثقافية التي تمكنه من التفاعل بإيجابية مع محيطه الاجتماعي والثقافي.