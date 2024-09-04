نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة "رند" اللبنانية تفوز بجائزة عالمية أغنية "حكي ما نقال" الأفضل في منطقة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجازٍ جديد للبنان يُضاف إلى سلسلة نجاحات اللبنانيين الذين تألّقوا عربيًا وعالميًا، فازت فرقة "رند"- RAND اللبنانية بجائزةInterContinental Music Awards عن منطقة الشرق الأوسط عن أغنيتها الشهيرة "حكي ما نقال"، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في دورته الـ 12 في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحدث التكريمي البارز الذي يرصد أفضل الأعمال الموسيقية من حول العالم، لتسجّل الفرقة بهذا الإنجاز أوّل فوزٍ للبنان على الإطلاق في هذه الجائزة العالمية.





فقد اجتمع عشاق الموسيقى والفنانون من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت يوم الأحد 25 آب المنصرم، لحضور حفل توزيع جوائز InterContinental Music Awards

وتبارى في هذا الحدث السنوي الذي يكرّم ويحتفل بالإنجازات البارزة في صناعة الموسيقى العالمية، فنانون من 55 دولةً من حول العالم من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وأستراليا وماليزيا ومصر وإيران والصين والهند والأرجنتين.

أعضاء فرقة رند

واستطاعت فرقة "رند" اللبنانية وهي مؤلفة من الأشقاء: يوسف ولِيلي وجمال أبو حمد أن تنتزع المرتبة الأولى عن فئة الأغنية الشرقية لمنطقة الشرق الأوسط في جوائز InterContinental Music Awards وذلك عن أغنية "حكي ما نقال" وهي من كلمات جمال أبو حمد التي تولّت مهمة إخراج الفيديو كليب ومن ألحان يوسف أبو حمد والتوزيع الموسيقي لمارك أبو نعّوم، أما الميكساج والماسترينغ، فلرالف سليمان.

ونالت الأغنية استحسان لجنة التحكيم التي تألّفت هذا العام من نقّاد موسيقى عالميين ومن أشهر الخبراء في قطاعات الموسيقى والترفيه والأفلام في هوليوود. وضمّت اللجنة منتجين وموسيقيين وكتّاب صنعوا أشهر الأعمال الغنائية لكبار نجوم ونجمات العالم مثل: Miley Cyrus، Selena Gomez، Bella Thorn، Nelly Furtado، Westlife، Gloria Estefan، Celine Dion، Ricky Martin وغيرهم.

وقالت الفرقة في أوّل تعليقٍ لها على هذا الفوز "إنه لشرف كبير وفرحة كبيرة أن تتمكن أغنية لبنانية من إبهار لجنة تحكيم دولية تضم العديد من الأعضاء الذين يصوّتون أيضًا في جوائز Grammy العالمية! وهذا يؤكد مرةً أخرى أن الموسيقى والفنون تبقى أفضلَ سفيرةٍ للبنان في جميع أنحاء العالم".



أغنية “حكي ما نقال”



وهذا ليس النجاح الأوّل لأغنية "حكي ما نقال"، فالأغنية التي تمّ إطلاقها عام 2021، احتلّت المرتبة الأولى Top one في لائحة الأغاني اللبنانية عبر منصة "أنغامي". كما تمّ اختيار "حكي ما نقال" كواحدة من أغنيات مسلسل "الهرشة السابعة" (من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي) الذي حقق نجاحًا باهرًا في رمضان الماضي وقد تم عرض الأغنية في الحلقة السادسة التي حملت عنوان الأغنية وكانت مهداةً لروح الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز. وتصدّرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر تداولًا واستماعًا عربيًا، وتمكّنت من احتلال المراتب الأولى عبر Spotify وShazam في مصر، لتتكلّل أخيرًا سلسلة نجاحات "حكي ما نقال" بفوزها بجائزة InterContinental Music Awards لعام 2024 عن منطقة الشرق الأوسط.

معلومات عن فريق رند

جديرٌ بالذكر أن فرقة "رند" اللبنانية تحتفل بعد أيّام قليلة بمرور 11 عامًا على تأسيسها، فقد انطلقت الفرقة في عام 2013، وهي مؤلفة من الأشقاء: يوسف ولِيلي وجمال أبو حمد. درس الثلاثي في المعهد العالي الوطني للموسيقى وهم الآن يستثمرون معرفتهم في خلق تجربة فريدة من نوعها تمزج بين الصوت والبيانو لأداء أغنياتهم الأصلية وأعمال كلاسيكية شرقية وغربية. في رصيد "رند" 12 أغنية تضم أعمالًا أوركستراليةً. وفي اللغة العربية، كلمة "رند" هي مرادف للغار. وقد حصدت الفرقة نجاحات لبنانية وعالمية وأقامت عدة حفلات بين لبنان ومصر والولايات المتحدة في ظل تغطية إعلامية محلية ودولية منذ عام 2013.