في صالون نفرتيتي الثقافي: "حواس " يطلق وثيقة عودة الملكة "نفرتيتي"

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أحمد جودة - القاهرة - في فعالية جديدة تحت عنوان "رحلة البحث عن الملكة نفرتيتي" يستضيف صالون (نفرتيتي) الثقافي عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ليكشف عن أسرار رحلة البحث عن مومياء الملكة الجميلة ومقبرتها، ويطلق وثيقة عودة رأس الملكة إلى بلدها الأم مصر، من خلال حوار مفتوح مع جمهور الحاضرين. وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش.

موعد صالون نفرتيتي

يقام الصالون في تمام الساعة السابعة مساء السبت ٧ سبتمبر بمركز إبداع قصر الأمير طاز بمنطقة السيدة زينب شارع السيوفية.

معلومات عن صالون نفرتيتي

يذكر أن صالون (نفرتيتي) الثقافي منذ تأسيسه في مايو ٢٠٢٣ يناقش القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني العظيم من خلال فعاليات شهرية حوارية ومناقشات يديرها الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، أماني عبد الحميد، فتحية الدخاخني.