نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسرحية "فارس يكشف المستور" للنجم محمد صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض الفنان الكبير محمد صبحي مسرحيته الجديدة " فارس يكشف المستور " بداية من يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، ويستمر عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وأعلن النجم الكبير عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك عن فتح باب الحجز للجمهور من خلال الصفحة وشركة فوري.

أبطال مسرحية “ فارس يكشف المستور”

مسرحية " فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والألحان والتوزيع لشريف حمدان، والبطولة لكل من: محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

أحداث مسرحية " فارس يكشف المستور"

مسرحية " فارس يكشف المستور " استكمال للواقع الحالي من خلال أحفاد حافظ نجيب، الذي كان يقاوم الاحتلال يتمتع بحس المغامرة، والمسرحية تقدم في ( 7 ) مشاهد بديكورات ضخمة، ومفاجآت كثيرة يقدمها الفنان محمد صبحي في عرضه الجديد.