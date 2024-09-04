نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيمفونى يعزف موسيقى أفلام هوليوود على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى عرض مختلف ألوان الإبداع العالمى حيث تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان “موسيقى أفلام هوليوود” لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

موعد الحفل

سيقام الحفل الموسيقي في تمام الثامنة والنصف مساء السبت 7 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

تفاصيل البرنامج



ويتضمن البرنامج مختارات من أبرز المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية لأشهر الأفلام العالمية منها العودة إلى المستقبل، فورست جامب لـ آلان سيلفستري، لورانس العرب لـ موريس جار، الأب الروحي لـ نينو روتا، حديقة الديناصورات، أنديانا جونز، حرب النجوم، سوبر مان وهاري بوترلـ جون ويليامز، المهمة المستحيلة لـ لالو شيفرين، ميدلي من سلسلة أفلام جيمس بوند لـ مونتى نورمان.

معلومات عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

والجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين في العالم.

وتعمل الفرقه أيضًا على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.