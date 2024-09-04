إيناس عز الدين تتألق بإطلالة جديدة: إشادة واسعة من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

أبهرت الفنانة إيناس عز الدين جمهورها بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها، حيث اختارت "نيولوك" مميز يجمع بين الأناقة والعصرية من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"شكلي هرجع للوك دا تاني".

تعليقات الجمهور على منشور إيناس عز الدين

وفورا من مشاركة الصورة تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالتها، معبرين عن إعجابهم بتغييرها الجذري الذي أضفى لمسة من الحيوية على مظهرها.

آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إيناس عزالدين، مسلسل ديفيليه، وشارك في بطولته كل من الفنانة وفاء عامر، والفنان محمد عز، والفنانة جيهان خليل، والفنان إيهاب فهمي، والفنان عابد عناني، والفنان أشرف طلبة، والفنان عمر محمد فوزي، والفنان أحمد كشك.

والعمل من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.

ومسلسل توحة، بطولة كل من الفنانة علا غانم، الفنانة دينا فؤاد، والفنان إيهاب فهمي، والفنان حجاج عبد العظيم.

والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

