عمر كمال وعبد الباسط حمودة يطرحان كليب "أحنا البلد"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة فيديو كليب لأحدث أغانيهم بعنوان "احنا البلد"، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا على قناتهم الشهيرة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية “احنا البلد” من كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، توزيع أشرف البرنس.

كلمات أغنية احنا البلد

وتقول كلمات الأغنية:

"احنا البلد

عزوة وسند

لوعلى العدد

متعدناش

سالكين لبعض

بنحب بعض

وفي ضهر بعض

ومجليناش

اتقل تقال

والصحة عال

واقفين جبال

مين هزنا

المعلمة

متكلمة

رب السما

بيحبنا

اسأل علينا الناس تقولك مظبوطين

إعمام بلدنا وشرق غرب مسمعين

لينا هيبة في حضورنا وغيابنا مسيطرين

متصيطين وفي كل منطقه محبوبين

لما الاسود يظهروا

العولة يتبخروا

دي رساله للي ناسينا

واهو بينا بنفكروا

حبة أسامي ع الورق

وبقولكم ع الملأ

فوقوا كارتنا الكسبان

أما أنت كارت اتحرق".

أخر أعمال عمر كمال

وكان آخر أعمال عمر كمال، أغنية قطر جيلك لـ عمر كمال وحسن شاكوش، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، من كلمات مصطفى الجن، ألحان منعم، توزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج حسام مجدي، ظهر خلال الفيديو كليب الراقصة الاستعراضية ليندا.

وتقول كلمات الأغنية: "واحدة، واحدة يا قطر جيلك عارف إن مافيش بديلك إنت أصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال عادي خليهم يقولوا القمر فوق مين يطوله ده البطل لحظة وصوله خطوته بتعمل زلزال بطل ما جاش اللي ينيموا ويقف قصاد سحره ويهزمه كل اللي يتحدوكي سلموا يا نمبر وان في الجامدين عرشك ما جاتش اللي تهدده منك مافيش وبيستوردوا ويا عيني بيحاولوا يقلدوا وبردو جمبك مش باينين كله يصحى له ويفوق له ده الفرس نازل بتقله ممكن الملعب يروق له إصحو وحش الكون حضر مين على الكوكب ده قده كلهم قدامه هدوا لأ صراحة الله يهدوا ممنوعات والعود خطر عسل قمر من غير أفورة لا شغل ميكب ولا فلترة لمبة كده ماشية منورة كشاف جمالك يعمي العين أسد وعودك عود مفتري تتحسدي لازم تتبخري فتحتي نفسي ع الجمبري وع الجواز وماليكي يمين بشويش ع الأرض حبة الشارع مش حمل دبة خف حبة تزيد محبة إحنا مش قدك يا جامد حد فيكم يروح يقولوا يهدا بالجمدان ده كله لو لمحته أنا مش هحله ده اللي خلا مشاعري قامت ده أنا أزلزل الكوكب زلزلة بس تقولي لي بحبك يا لا وتحطي لينا صورة ع الحالة وسهم راشق بين قلبين عاشقك وعشقي مالوش ترجمة يا ملاك رقيق نازل من السما بطلت من بعدك رمرمة ونويت أكمل نص الدين".