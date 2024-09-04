نوستالجيا... محمود البزاوي يشارك جمهوره كواليس فيلم "أمستردام"



القاهرة - محمد ابراهيم -

استعاد النجم محمود البزاوي، ذكريات فيلم "همام في أمستردام" بعد نحو 25 سنة، حيث عرض لأول مرة عام 1999، وتم تصويره في العاصمة الهولندية أمستردام، وشارك في بطولته مع النجوم محمد هنيدي وأحمد السقا وغيرهم من النجوم.

حيث حرص "محمود" جمهوره بمشاركة صور ،عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،

من كواليس تصوير الفيلم الذي تم تصوير بعض مشاهده في شقة الفنان صبري سعد الهمص الذي أدى دور "سيد شعلة" في أحداث الفيلم، وجمعت الصور البزاوي وهنيدي والسقا والهمص، صحبها بتعليق: "ذكريات من منزل سيد شعلة بـ أمستردام".



أبطال فيلم "همام في أمستردام"

فيلم "همام في أمستردام" بطولة محمد هنيدى، أحمد السقا، أحمد عيد، محمود البزاوي، صبري سعد، طارق عبد العزيز، أيمن الشيوي، موناليزا، رحاب الجمل وغيرهم من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

تدور الأحداث فى إطار كوميدى حول "همام" الذى يعيش فى حارة شعبية ويعانى من البطالة، فيقرر السفر إلى خاله الذى يعيش فى هولندا منذ سنوات، وهناك يفقد نقوده وجواز سفره ولكنه يقرر البدء من الصفر ومواجهة كل الصعوبات حتى يتحقق حلمه.