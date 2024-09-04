نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام داغر يروج لفيلم "عنب" قبل طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان حسام داغر لفيلم “ عنب” قبل طرحه من خلال نشره البوسترات عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

علق قائلا:' شوية ضحك حلوين في فيلم عنب إخراج أحمد نور ١٩ سبتمبر في السينمات.

يحتفل أبطال فيلم "عنب" بطولة أيتن عامر بعد أيام قليلة بطرحه في دور عرض السينمات، حيث يعرض العمل يوم الخميس 19 سبتمبر الجارى في كافة الدول العربية، عدا مصر التى سيتم الكشف موعد طرحه بالسينمات فيها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" عن كواليس العمل التي اتسمت بحالة من الحب والمودة بين كافة أفراد فريق العمل، كما سيطرت حالة من الضحك والكوميديا على أبطال العمل نظرًا لطبيعة الفيلم والمشاهد الكوميدية التى تحمل الكثير من المواقف المضحكة.