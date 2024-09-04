نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض البوستر الرسمي لمسلسل "ديبو" بطولة محمد أنور والعرض قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن محمد أنور من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن طرح مسلسل جديد تحت عنوان "ديبو" خلال الأيام المقبلة .

ونشر أنور صورة البوستر الرسمي للمسلسل وهو راكب موتوسيكل ويتردي سماعات ونظارة .



تفاصيل مسلسل ديبو



يتألف مسلسل "ديبو" من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

ويعود تأليف هذا العمل إلى الكاتب إيهاب بليبل، بينما يتولى مهمة الإخراج أحمد عبد الوهاب، مع إنتاج من سالي والي.

من المتوقع أن يجذب المسلسل انتباه الجمهور لما يحتويه من أحداث مشوقة وأسلوب سرد مميز.



أخر أعمال محمد أنور



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل "جوازة توكسيك" وحقق به نجاح كبير في السينما وتصدر شباك التذاكر بالمركز الخامس .

أحداث فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك



وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.