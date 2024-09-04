كارمن سليمان تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

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أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة كارمن سليمان في خطف الأنظار بأحدث ظهور لها، حيث حرصت كارمن سليمان على مشاركة جمهورها التيزر التشويقي لأغنيتها الجديدة "هنا هنا" وهي آخر أغاني ميني ألبوم "حبايب قلبي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،



وأرفقت بالفيديو تعليقا قالت فيها : "(هنا هنا) الأغنية رقم 4 والأخيرة من ميني ألبوم (حبايب قلبي) يوم الخميس.. 6 بليل، متحمسة اسمعهالكوا".



تعليقات الجمهور على منشور كارمن سليمان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال كارمن سليمان



والجدير بالذكر آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "بكائيات" مع الفنان عزيز الشافعي، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.