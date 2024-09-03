نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. إلهام شاهين تنضم لأبطال مسلسل عمرو سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان عمرو سعد التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "سيد الناس"، ومن المقرر ان يعرض في سباق دراما رمضان 2025.

إلهام شاهين تنضم لأبطال مسلسل عمرو سعد

وتعاقدت إلهام شاهين على المشاركة في بطولة مسلسل سيد الناس بجوار عمروسعد، فيما تواصل الجهة المنتجة للعمل التحضيرات النهائية له تمهيدًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

يتكون مسلسل سيد الناس من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

الهام شاهين تتصدر التريند

سبق، تصدّر اسم الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد هجوم الجمهور عليها لتصريحاتها عن صلاة المخرج، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله إلهام وهي تدلي بتصريحات إعلامية عن أنها تشعر بتغيرات كبيرة في الوسط الفني، وبمستجدات في تفكير الفنانين والصنّاع.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان اخر اعمال إلهام شاهين هي حكاية ألفريدو، ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وظهرت ضمن أحداثه بشخصية مريضة آل زهايمر، العمل مكونة من 10 حلقات، وشارك بجانب إلهام في بطولتها، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، إنجي كيوان، إيمان السيد، روان الغابة، عمر شرقي، محسن صبري، محمد السويسي، وياسمين بن داود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي تدور أحداثه في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.

ابطال مسلسل الاجهر

ضم مسلسل الاجهر بجانب عمرو سعد، عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.