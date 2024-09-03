لهذا السبب.. هدي الاتربي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هدى الإتربي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها، متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بـ لندن.

سبب تصدر هدي الاتربي التريند

وتصدرت هدي الاتربي التريند، بعدما شاركت الاتربي الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لندن في 24 ساعة"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

هدى الأتربي تقدم بلاغ ضد طبيب أسنان

سبق، قدمت الفنانة هدى الأتربي ببلاغا ضد طبيب أسنان شهير بمنطقة نادي الصيد يتردد عليه عدد من المشاهير، وذلك بعدما استخدم صورها الخاصة في الترويج للعيادة عن طريق لافتة بمدينة نصر دون علمها موضحة أنها علمت بهذا الأمر من خلال بعض أصدقائها مضيفة أنها انزعجت لأن ذلك غير قانوني.

نبذة عن هدي الاتربي

ولدت هدى الأتربي في 29 أبريل 1989، تخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعملت في أحد البنوك لنحو ثلاث سنوات، درست التمثيل في ورش خاصة لعدة أشهر، وأول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا تليفون موبايل وشاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة، وتعتبر بداية مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم «علي بابا» عام 2018.

اخر اعمال الفنانة هدى الإتربي

وكان اخر اعمال الفنانة هدى الإتربي، شاركت في مسلسل "العتاولة" الذي عرض في سباق رمضان 2024، ويشارك في بطولته كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

وتجسد هدى الأتربي خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة شعبية لأول مرة، وتعمل في أحد الفنادق وتحاول تغيير واقعها، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعٍ خاصة وأسلوبٍ في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.