انت الأن تتابع خبر الجمهور يهاجم جورجينا بسبب إطلالتها الفاضحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العارضة جورجينا رودريغيز حبيبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء، بسبب إطلالتها التي وصفوها بالفاضحة، خلال وصولها الى مدينة البندقية في ايطاليا للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي.



ونشرت جورجينا صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام حيث تبين انها ذهبت بطائرة خاصة.



الا ان جورجينا أثارت الجدل بإطلالتها حيث تعرضت لهجوم واسع بسبب ملابسها الفاضحة التي وصلت فيها إلى البندقية، حيث ارتدت جمبسوت أسود اللون يُشبه المايوه مع جوارب من الشبك .