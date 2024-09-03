انت الأن تتابع خبر عادل إمام يتصدر الترند .. هل منعت أسرته الزيارة عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان المصري عادل امام، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعات تفيد بمنع أسرته الزيارة عنه .



وفي التفاصيل، نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام ما أشيع عن منع أسرة "الزعيم" الزيارة عنه.



وقال: "كل ما قيل حول منع الزيارة عن أخي لا أساس له من الصحة، فهو بصحة جيدة ويقضي وقته في المنزل".



وكانت الفنانة نجوى فؤاد قد قالت في تصريحات إنها حاولت الاطمئنان على الفنان عادل إمام مراراً، ولكنهم كانوا يبلغونها بأن الزيارة ممنوعة عنه .