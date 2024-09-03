انت الأن تتابع خبر آخر مرة تطلقني .. أحلام ترد على شائعات طلاقها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت النجمة أحلام متابعيها على "إنستغرام" صورة جديدة برفقة زوجها القطري مبارك الهاجري، وعبّرت من خلالها عن حبّها الكبير له، وذلك ردًا على الشائعات التي تحدثت عن طلاقها من زوجها القطري مبارك الهاجري .



ونشرت الفنانة الإماراتية صورة تجمعها بزوجها، ظهرت فيها بكامل أناقتها بملابس كاجوال رائعة، وتزيّنت بمجوهرات فخمة كعادتها، وبدا الثنائي الأشهر في العالم العربي بالصورة في غاية السعادة.



وأرفقت أحلام الصورة بتعليق مقتضب ردّت من خلاله على كل مروّجي الشائعات والصائدين في المياه العكرة، وجا فيه: "اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"، في إشارة منها إلى أنها تسعى بكل الطرق إلى حماية عائلتها من كل الضجيج الذي يحيط بشهرتها وحياتها.



وجاءت هذه الصورة بعد الفيديو العفوي الذي نشرته النجمة الخليجية عبر "سناب شات" وظهرت فيه بكامل عفويتها وتلقائيتها مع زوجها، وردّت من خلاله على شائعات انفصالهما إذ قالت بطرافة: "اسمعني آخر مرة تطلقني"، ليردّ عليها: "بعد رجعنا"، ويضيف وهو يمسك بخصلة من شعرها: "خصلة من شعرك، حريم الدنيا كلها ما تعوّضني بيك" .