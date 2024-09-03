نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكي جلاسر تقدم النسخة الـ82 من حفل جوائز جولدن جلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ستُقام النسخة الـ82 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الحدث الأول لموسم الجوائز السينمائية الكبرى، في 5 يناير من العام المقبل 2025، وستقوم بتقديمه الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر. يعتبر حفل جولدن جلوب عادةً مؤشرًا رئيسيًا للأفلام التي ستستمر في النجاح لبقية العام، خاصة في جوائز البافتا والأوسكار.

تفاصيل الترشيحات والمرشحين

تظل الترشيحات لحفل جوائز جولدن جلوب للعام المقبل مفتوحة حتى 4 نوفمبر 2024، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 9 ديسمبر 2024.

جدل حول تقديم جو كوي لحفل الدورة الماضية

واجه الممثل الكوميدي الأمريكي الفلبيني جو كوي موجة من الانتقادات بسبب نكاته خلال حفل جولدن جلوب في الدورة الماضية. ووفقًا لتقرير موقع "The Guardian"، وصف كوي مقدمي الحفل بشكل غير لائق بمثل عمال النظافة وأطباء الجهاز الهضمي.

كما بدأ كوي في إلقاء نكات غير لائقة أثناء الحفل، منها نكتة عن تايلور سويفت التي لاقت رد فعل بارد من المغنية، حيث نظرت إليه دون تعبير أثناء تناولها رشفة من الشمبانيا.

نكات مثيرة للجدل تتسبب في إحراج الحضور

لم يتحسن الأمر عندما تحدث عن طول فيلم "Oppenheimer" أو ألقى نكات عن ظهور "صدر" باربي طوال الفيلم، مما أثار انزعاج بطل العمل ريان جوسلينج. تسبب تصرفه في إحراج بعض الحضور مثل الممثل العالمي هاريسون فورد الذي بدا ينظر بهدوء إلى سقف القاعة، بينما دفنت المغنية الشابة سيلينا جوميز وجهها بين يديها.