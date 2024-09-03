نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق البوستر الدعائي للنسخة السابعة لأيام القاهرة الدولي للمونودراما من تصميم الكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، لمؤسسه ورئيسه دكتور أسامة رؤوف البوستر الرسمي للدورة السابعة من تصميم الفنان محمد الكومي، يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر 2024.

الفنان محمد الكومي

أوضح الفنان محمد الكومي أن البوستر الدعائي للمهرجان يتميز بتوليفة لونية جذابة تجمع بين الأسود والذهبي والأحمر الطوبي، ويتوسط البوستر شعار المهرجان، الذي يظهر بشكل مبتكر وكأنه قادم من بُعد مغاير، حاملًا بين يديه رقم الدورة السابعة، تعكس هذه الألوان والشعار الديناميكية والحيوية التي يسعى المهرجان لإيصالها إلى جمهوره، مشيرًا إلى أن التصميم يحمل في طياته رمزية عميقة ويعكس هوية المهرجان وروحه المميزة.

تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما



مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السابعة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه دكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة براسة دكتور أحمد فؤاد هنو.



ويذكر أن الدورة السادسة من المهرجان شارك فيها أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وشاركت بها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت وحلت دولة السودان ضيف شرف وتم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات