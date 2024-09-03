نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يستقبل سفير اليابان في القاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، في لقاء خصص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في المجالات الثقافية والإبداعية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الحالي وتسليط الضوء على المشاريع المشتركة التي تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

الفعاليات الثقافية المشتركة ومشاركة السفير في المهرجانات

ناقش الطرفان خطة الفعاليات الثقافية المشتركة المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة. وتستهدف هذه الفعاليات تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

كما دعا وزير الثقافة السفير الياباني للمشاركة في المهرجانات السينمائية التي تقيمها مصر، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين الفنانين والمبدعين من كلا البلدين.

تعزيز الترجمة والتعريف بالثقافات

أكد وزير الثقافة على أهمية التوسع في الترجمة بين اللغة اليابانية والعربية، بهدف التعريف بالثقافة والتراث المصري في اليابان، وأيضًا بالتعريف بالثقافة اليابانية في مصر.

كما أشار إلى أهمية تعميم هذه الجهود بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليابان

أشاد وزير الثقافة خلال اللقاء بعمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين مصر واليابان، وأكد على أهمية تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الصداقة بين الشعبين.

الإشادة بالتعاون الثقافي الممتد

من جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر والمتواصل بين البلدين في مجال الثقافة، مشيرًا إلى أن إقامة دار الأوبرا المصرية تعد شاهدًا على هذا التعاون الممتد.

كما لفت إلى التعاون المستمر مع "مؤسسة اليابان" في مجالات الفنون وتعليم اللغة اليابانية، حيث يتعلم حاليًا أكثر من 3400 طالب مصري اللغة اليابانية، مما يساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين.

التأكيد على متانة العلاقات الثنائية

أكد السفير الياباني على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الثقافي.