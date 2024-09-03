نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 حلقة.. تعرف على تفاصيل مسلسل "ديبو" لمحمد أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد أنور لدخول السباق الدرامي بمسلسله الجديد "ديبو"، الذي من المقرر عرضه قريبًا عبر منصة رقمية، ويأتي هذا العمل ليضيف لمسة جديدة إلى مسيرة أنور الفنية، خاصة بعد النجاح الذي حققه في أعماله السابقة.

إطلاق البوستر الرسمي

في خطوة زادت من حماس جمهوره، قام محمد أنور بنشر البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "ديبو" على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام".

ظهر أنور في البوستر وهو يقود دراجة بخارية، مما أثار فضول المتابعين حول الدور الذي سيلعبه في هذا المسلسل.

ويبدو أن شخصية "ديبو" ستشهد تطورات مشوقة في سياق كوميدي اجتماعي.

تفاصيل مسلسل "ديبو"

يتألف مسلسل "ديبو" من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

ويعود تأليف هذا العمل إلى الكاتب إيهاب بليبل، بينما يتولى مهمة الإخراج أحمد عبد الوهاب، مع إنتاج من سالي والي.

من المتوقع أن يجذب المسلسل انتباه الجمهور لما يحتويه من أحداث مشوقة وأسلوب سرد مميز.

نجاح فيلم "جوازة توكسيك"

و يستمر محمد أنور في تحقيق النجاحات السينمائية، حيث يعرض له حاليًا فيلم "جوازة توكسيك" في دور العرض المصرية والسعودية.

الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، يعالج قصة حب مليئة بالتحديات بين شخصيتين من طبقات اجتماعية مختلفة، مما يؤدي إلى مواقف مليئة بالكوميديا والتوتر.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك" وأبطاله

تدور قصة فيلم "جوازة توكسيك" حول فريدة، التي تلعب دورها ملك قورة، وكريم، الذي يجسده محمد أنور، القصة تبدأ في دبي حيث يتعرض الثنائي لسوء تفاهم يعقد علاقتهما، خاصة بسبب الفروق الاجتماعية بينهما.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم هيدي كرم، ليلى علوي، وتامر هجرس، العمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وقد حاز على إعجاب الجمهور بفضل قصته الطريفة وأداء أبطاله المميز.