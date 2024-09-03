نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي قاسم يكشف عن كواليس فيلمه الجديد "أسد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان علي قاسم تصوير فيلمه الجديد "أسد"، الذي يجمعه مع النجم محمد رمضان وعدد من كبار النجوم، الفيلم من إخراج محمد دياب وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد.

خلفية تاريخية لفيلم "أسد"

ينتمي فيلم "أسد" إلى الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280 خلال عصر المماليك، ويتناول قصة ثورة العبيد ضد الجيش العباسي.

يعد هذا الفيلم واحدًا من الأعمال التي تسلط الضوء على حقبة تاريخية هامة وتجسدها بأسلوب سينمائي مميز.

مشاركة علي قاسم في مسلسل "لحظة غضب"

على صعيد آخر، شارك علي قاسم مؤخرًا في مسلسل "لحظة غضب"، وهو عمل درامي يتألف من 15 حلقة.

المسلسل من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، وريم خوري. وقد كتب نص المسلسل مهاب طارق وأخرجه عبد العزيز النجار.

رحلة علي قاسم الفنية والشخصية

في حديثه عن مشواره الفني خلال مقابلة في برنامج "مساء دي إم سي"، كشف علي قاسم عن عشقه للسينما منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه كان يتأثر بشدة بما يشاهده من أفلام.

وأوضح أن دخول مجال التمثيل كان تحديًا مخيفًا بالنسبة له، حيث لم يكن يعرف أن لديه موهبة تمثيلية حقيقية.

الرياضة وتأثيرها على حياة علي قاسم

لم تقتصر اهتمامات علي قاسم على التمثيل فقط، بل أشار إلى أن الرياضة تلعب دورًا أساسيًا في حياته.

قال: "الرياضة حاجة أساسية في حياتي وهي السبب في أني توقفت عن التدخين منذ 10 سنوات".

وأضاف أن الرياضة ساهمت في إنقاص وزنه بشكل كبير، حيث خسر 30 كيلوغرامًا بفضلها.

أعماله الخيرية

وفيما يتعلق بالنشاطات الإنسانية، أشار علي قاسم إلى مشاركته في العديد من الأعمال الخيرية التي تركز على دعم الأطفال، مما يعكس التزامه الشخصي والاجتماعي إلى جانب مشواره الفني.