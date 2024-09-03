نقيب الإعلاميين ينعي الإعلامي أحمد همام كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم

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أحمد جودة - القاهرة - نعى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإعلامي الإذاعي أحمد همام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، وصاحب التاريخ الإذاعي الكبير.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن الإعلامي أحمد همام كان دمث الخلق، ويحظى باحترام كل زملائه في العمل.

وأضاف أن الراحل كان من أهم وأشهر الأصوات الإذاعية العربية، التي تركت بصمة في مسامع عشاق إذاعة القرآن الكريم؛ فقد كان يقدم أغلب الفواصل الصوتية التي تنقل المعلومات الدينية والأحاديث النبوية بصوته، كما كان يشتهر بتقديم أعظم مقرئي القرآن الكريم، قبل بدء تلاوتهم لآيات الله.

ودعا نقيب الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.