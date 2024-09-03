نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع إعلامي تُعلن منحها “المجانية” في الربع الأخير لـ2024 بقيادة نجوم الصحافة والإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي مؤمن الجندي الرئيس التنفيذي لـ”مشروع إعلامي”، عن إنطلاق مرحلة جديدة، من تدريب الشباب على مبادئ الصحافة والإعلام، في المنح المجانية التي تقدمها المبادرة.

وقال الجندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “المشروع الأعظم في حياتي.. اللهم إني اسألك التوفيق والصلاح واجعلنا ممن يتصدقون بعلمٕ ينتفع به يا رب.. بأمر الله المنح كلها مجانية”.

وأضاف: “ادعوا كل الزملاء والنجوم لنشر خبراتهم وعلمهم للشباب كل أسبوع، من خلال بوابة “مشروع إعلامي”.

وتقدم مبادرة مشروع إعلامي منح مجانية للطلاب والخريجين، للتدريب على مبادئ الصحافة والإعلام بشكل احترافي، بقيادة محاضرين من كبار الصحفيين والإعلاميين.



منح مشروع إعلامي في الربع الأخير من ٢٠٢٤



وأعلنت الصفحة الرسمية للمشروع، عن منح شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المجانية، وهي صياغة الأخبار الاحترافية وإعداد البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار، والتحليل الرياضي والصحافة الاليكترونية وإدارة المواقع وغيرها.

ويحاضر منح مشروع إعلامي، عدد من أستاذة المهنة ونجوم المجال الصحفي والإعلامي، أبرزهم هيثم نبيل رئيس تحرير يالا كورة السابق، حسام محرز مقدم النشرة الإخبارية بالتليفزيون المصري، أحمد الليموني مدير تحرير بوابة دوت الخليج، عبد الحميد فراج مدير تحرير برامج الإعلامي أحمد شوبير الإذاعية، المخرج أمجد محمد مدرب إعلامي معتمد، عبد الله أبو ضيف الصحفي بالمصري اليوم، أيمن محمد المحلل الرياضي، محمد سليمان مراسل Mbc Masr.

وينضم لقافلة منح شهر نوفمبر، الكاتب الصحفي دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة دوت الخليج، والإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، ومحمد الجزار الكاتب الصحفي بجريدة الوطن القطرية، والإعلامية ندى إمام مقدمة البرامج بقناة هي.



يذكر أن مشروع إعلامي مبادرة خدمية أسسها الكاتب الصحفي مؤمن الجندي عام ٢٠١٦، دربت ما يقرب من عشرة آلاف متدرب وقدمت ٢٧ مبادرة و٦ ندوات جامعية، بالإضافة إلى ١٩٣ منحة مجانية و٣٨١ مشروع إبداعي تحت إشراف ٣١ مدرب إعلامي معتمد.