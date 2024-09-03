انت الأن تتابع خبر نجوم لعبة حب في دبي وشكران: جيت أزورهم بشهر العسل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال نجوم مسلسل "لعبة حب" يعيشون تفاصيل شخصياتهم في العمل، مع كل لقاء يجمعهم، بعد انتهاء حلقاته التي امتدت إلى 90 حلقة، انتهت مؤخرًا بزواج بطلي القصة سما ومالك.



إذ اجتمع نجوم "لعبة حب" مجددًا في إحدى المناسبات بدبي، وكان من أوائل الحضور الفنانة شكران مرتجى، التي تابعها الجمهور في العمل بشخصية "فريدة الأسعد".



ووثقت شكران لقاءها مع نور علي، وقالت: أنا وسما، جينا نزورهم بشهر العسل. لترد عليها نور علي التي قدمت شخصية سما: لاحقتنا فريدة، فريدة خانم.



أما اللقاء الثاني، فكان بين شكران وساشا دحدوح، التي جسدت دور "سيرين"، اللتين عبرتا عن شوقهما لبعضهما بطريقة شخصياتهما التي كانوا على صراع دائم في أحداث العمل، إذ قالت لها شكران: سيرو اشتقتلك، أو لا لا شو حلوة، شو هالعيون هي. لترد عليها شاسا وتقول: أنو قديش بحبك أنا .



وباركت شكران لساشا على عملها المقبل "رقصة الموت"، والذي ستشارك به مع الفنان محمد الأحمد.



ووثقت الإعلامية العراقية ميس عنبر، لقاءها مع معتصم النهار، وقالت له: مالك ليش هيك عذبت قلوبنا، قديش مشتاقة إليك أنا، والله فدوة لعينك، أحلى أصدقاء وأهل .



أما معتصم فعبر عن سعادته بلقائها، وقال لها: فخور بك وبما تقدمينه وتستاهلين هذا النجاح الكبير، لأنك مجتهدة.



وحضر الحدث أيضًا، روان بن حسين التي وثقت الأجواء عبر خاصية الستوري في حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ومنها لقاؤها مع ساشا دحدوح وزينة مكي.



وشاركت ميس أيضًا، مقطع فيديو لابنة معتصم النهار ساندرا، وهي تمازح أيمن عبدالسلام، كون أيمن على علاقة صداقة مقربة مع عائلة معتصم النهار .