نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يلتقي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لبحث استعدادات نسخته التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي ضمت كلًا من: المخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس المهرجان، الدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام المهرجان، المنتج هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا للدورة التاسعة، والتي تقام في الفترة من 15: 20 نوفمبر 2024، بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء استعرضت إدارة المهرجان خطة وتفاصيل المهرجان، والتجهيزات الفنية والإدارية لدورته التاسعة.

تصريحات وزير الثقافة

وأكد وزير الثقافة، على رعاية الوزارة للدورة التاسعة من المهرجان، مشيرًا أن المهرجان يدعم الشباب ويحقق طموحاتهم الفنية، ويُحدث تواصلًا ثقافيًا بين الأجيال، بتكريم الرواد والأساتذة الكبار مع الشباب، وأضاف أن استمرارية انعقاد المهرجان في سيناء يؤكد على التوجه نحو تحقيق العدالة الثقافية.

كما وجهت إدارة المهرجان، الدعوة، لوزير الثقافة، لافتتاح الدورة التاسعة، والتي تنطلق يوم 15 نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

معلومات عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح



ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تُقام دورته التاسعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان "سيدة المسرح العربي"، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والمهرجان يُقام برعاية، وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.