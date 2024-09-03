نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هي هذا الموعد.. إستئناف تصوير مسلسل جودر 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف صناع عمل مسلسل جودر عودة التصوير في شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025.

قصة مسلسل جودر 2



مسلسل جودر 2 تدور أحداثه في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر، الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار، ويجسد ياسر جلال الشخصيتين جودر وشهريار.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر)



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.