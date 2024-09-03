نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المايوه.. فادية عبد الغني تكشف سبب رفضها فيلم "معالي الوزير" لـ أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن شائعة غير صحيحة تفيد بإصابتها بالعمى، مما تسبب في قلق لدى العديد من زملائها في الوسط الفني، بما في ذلك الفنان كمال أبو رية الذي اتصل بها ليطمئن على حالتها، وتحدثت عبد الغني عن هذا الموضوع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2".

وأضافت: "الشائعة دي أثرت على أهلي وأخواتي وفي ناس عندها هواية أذى الناس ولما بسمع الكلام ده مش بتخض لأني أنا كويسة لكن الكلام ده بيزعل أهل الفنان وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده".

فادية عبد الغني أوضحت أنها رفضت دور زوجة الفنان أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير" بسبب تضمنه مشهدًا يتطلب ارتداء "مايوه"، وهو ما يتعارض مع محظوراتها الشخصية في السينما، ورغم مناقشتها مع صناع العمل حول حذف المشهد، إلا أنه لم يُحذف بسبب أهميته، مما دفعها للاعتذار عن الدور.