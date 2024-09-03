نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة... هاني شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب بعد أزماتها الآخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان هاني شاكر خلال تصريحات تلفزيونية عن حقيقة تواصله مع شيرين عبد الوهاب، بعد أزماتها الأخيرة مع كل من طليقها حسام حبيب، وشركة روتانا للموسيقى.



وأضاف: "بقالي فترة طويلة مفيش تواصل بينا وبين بعض، من ساعت مشكلتها في النقابة مفيش تواصل مع شيرين".

وتابع: "ربنا يهدي لها الحال والبال والاستقرار النفسي والفني يعود لها مرة آخرى، أتمنى تكون الفترة الجاية بداية جديدة وتنسى كل مشاكلها اللي فاتت الشخصية والعائلية والفنية وتبتدي بداية جديدة".

شاهد... رسالة هاني شاكر لـ شيرين عبد الوهاب

وأشار: "شيرين صوت جميل كلنا بنحبه ونحترمه وعايزينه في وسطينا، بس إن شاء الله يبقى عندها الاستعداد وعايزة تكون في وسطينا".



آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية عسل حياتي، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

