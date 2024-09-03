قبل طرحه... تعرف على أبطال وقصة فيلم "عاشق"

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع الفنان أحمد حاتم مستوى الحماس جمهوره من خلال الكشف الإعلان التشويقي لفيلم "عاشق" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والذى سيتم طرحه بدور عرض السينمات في مصر 11 سبتمبر الجارى، لينافس في موسم الصيف السينمائي.

تعرف على تفاصيل شخصية أسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم

وتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد خلال فيلم "عاشق" دور مدمنة خلال الأحداث وتتورط فى العديد من المشاكل، كما يظهر بطل العمل أحمد حاتم فى دور طبيب معالج للإدمان وتتوالى الأحداث بينهما.

أبطال فيلم عاشق

فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت.



أحداث فيلم عاشق

تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.