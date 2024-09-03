نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم الشاطر لـ أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أمير كرارة الأسبوع المقبل تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد الشاطر، إخراج أحمد الجندي والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



آخر أعمال أميرة كرارة الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، محمد لطفي، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، عايدة رياض، ماجدة منير، ملك قورة، أحمد صيام، إيناس كمال.



آخر أعمال أمير كرارة السينمائية



والجدير بالذكر آخر أمير كرارة السينمائية فيلم البعبع، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي وشارك في العمل كل من: ياسمين صبري، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، شريف دسوقي، إنعام سالوسة، جان رامز وكما شاركت منة شلبي كضيفة شرف.

أحداث فيلم البعبع



ودارت الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول سلطان مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن ليقوم بعدها بتسليم آثار لصالح أحد التجار.