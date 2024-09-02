نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط مغني شهير على المسرح.. تعرف على سبب وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أظهرت مقاطع فيديو التُقطت خلال حفل أقيم مساء السبت لحظة سقوط مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب على المسرح في متنزه هامدن تاون سنتر بولاية كونيتيكت. السقوط كان نتيجة لعارض صحي طارئ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه لم يمكث طويلًا قبل أن يُعلن عن وفاته.

إعلان الوفاة وتصريحات مدير الجولات الفنية

أعلن مدير جولاته الفنية عن الوفاة قائلًا: "فقدت الكلمات.. لقد أخذتني إلى جميع أنحاء العالم وجعلتني أؤدي بجانبك على أكبر وأعظم المسارح على هذا الكوكب، لقد علمتني الكثير من الأشياء التي جعلتني الرجل الذي أنا عليه اليوم".

تفاصيل الحادث وتدخل الطاقم الطبي

أكدت الصحف الأمريكية أن فاتمان سكوب تناول مشروب طاقة على المسرح، وفي المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا كما لو أنه يعاني من أزمة قلبية. سرعان ما انهار وأُغمى عليه، مما دفع الحضور إلى محاولة إنعاشه باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي. قامت الجهات المختصة بإرسال النجدة الطبية، حيث قام أفراد من الطاقم الطبي بالضغط على صدره بعد سقوطه، وتوقفت الموسيقى فجأة وساد الصمت بين الحشود.

مسيرته الفنية وأعماله البارزة

يُذكر أن فاتمان سكوب شارك مع عدد كبير من الأسماء المهمة في عالم الهيب هوب، مثل ميسي إليوت وماريا كاري وجيرمين دوبري. كما خاض المغني، الحائز على جائزة غرامي ثلاث مرات، مجال البث الصوتي وبرامج تلفزيون الواقع، بما في ذلك الظهور في برنامج "Celebrity Big Brother: UK vs USA" على قناة Channel 5.