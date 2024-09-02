تكريم حسين فهمي بمهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان الفيلم العربي في الدار البيضاء عن تكريم خاص للفنان المصري حسين فهمي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. سيُكرَّم فهمي خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة المقبلة للمهرجان، حيث سيحصل على جائزة الإبداع تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية والعربية على مدى عقود طويلة، مما جعله من أبرز الشخصيات في عالم الفن السابع.

سيشارك حسين فهمي في فعاليات المهرجان من خلال لقاءات مع الجمهور وصناع السينما، حيث سيُلقي محاضرة يستعرض فيها تجربته الفنية وآراءه حول واقع ومستقبل السينما العربية. وأعرب فهمي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مشيرًا إلى أنه تكريم للفنانين الذين يساهمون في صناعة السينما. كما عبّر عن إعجابه بالتطور السينمائي في المغرب وتطلعه للقاء جمهور المدينة، مذكرًا بأنه سبق وصوّر بعض الأعمال في المغرب، منها فيلم "دمى ودموعي وابتسامتي".

مسيرة حسين فهمي الفنية

حسين فهمي يمتلك مسيرة فنية غنية تجاوزت الـ200 عمل بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وبرامج إذاعية، وقد تعاون مع عدد من المخرجين البارزين في السينما المصرية، مثل يوسف شاهين وكمال الشيخ وهنري بركات ومحمد خان وشريف عرفة. تولى أيضًا عدة مناصب ثقافية هامة، منها رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمرتين، الأولى بين عامي 1998 و2001، والثانية بدأت في 2022 ولا تزال مستمرة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في السادس من سبتمبر المقبل وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر نفسه.