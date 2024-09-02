أيتن عامر وإسلام إبراهيم والليثي ونور قدري من كواليس فيلم "عنب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحتفل أبطال فيلم "عنب" بطولة أيتن عامر بعد أيام قليلة بطرحه في دور عرض السينمات، حيث يعرض العمل يوم الخميس 19 سبتمبر الجارى في كافة الدول العربية، عدا مصر التى سيتم الكشف موعد طرحه بالسينمات فيها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" عن كواليس العمل التي اتسمت بحالة من الحب والمودة بين كافة أفراد فريق العمل، كما سيطرت حالة من الضحك والكوميديا على أبطال العمل نظرًا لطبيعة الفيلم والمشاهد الكوميدية التى تحمل الكثير من المواقف المضحكة.

وظهر خلال كواليس تصوير مشاهد فيلم "عنب" كل من أيتن عامر ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ونور قدري والمنتجة رشا الظنحاني والمخرج أحمد نور، وعدد من صناعه.

وتظهر أيتن عامر خلال أحداث العمل بدور مؤثر، حيث تجسد شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور احداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.