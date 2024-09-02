شيرين عبد الوهاب تتسبب في مأزق لـ رامي صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - تسببت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مأزق لـ رامي صبري، بسبب حوار دار بينهما على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عقب تهنئة الأخير لها على أغنيتها الجديدة "عسل حياتي".

رامي صبري يبارك لـ شيرين عبد الوهاب علي اغنيتها الجديده

وحرص الفنان رامي صبري على المباركة لشيرين عبد الوهاب بعد طرحها أغنية "عسل حياتي" وقام بإعادة نشر الأغنية على حسابه وكتب" حبيبتي".

شيرين عبد الوهاب تستعيد ذكرياتها مع رامي صبري

لترد عليه شيرين عبد الوهاب وتذكره ببعض الذكريات بينهما قائلة: "إنت اللي حبيبي وأخوايا، من أيام لما كنت بتشيلني وتحطني على الديسك عشان أغني لك في المعهد (معهد الموسيقي العربية)".

رامي صبري يقع في مأزق بسبب شيرين عبد الوهاب

تعرض رامي صبري للاحراج بعد استعادة "شيرين" لذكرياتها معه وقلقًا من أن تتأثر علاقته بزوجته، وهو ما دفعه ليُعلق مازحًا: "كدة أنا طلقت يا فنانة".

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

سبق، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ يومين، أغنية جديدة بعنوان «عسل حياتي»، على حسابها الرسمي بموقع "إكس - x" وعلقت شيرين عبد الوهاب، على الأغنية كاتبة:«الأغنية دي اهداء مني لكل الفانز واحد واحد وواحدة واحدة ما اقدرش اعيش من غيركم يا احلى حاجه وأحلى سند في حياتي».

كلمات أغنية " عسل حياتي"

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

رغم المشاكل والمصاعب

والمتاعب والظروف

أنت الجميل في كل حالة

واستحالة العين تشوف زيك

ولا أتخيل حياتي وأنت مش فيها

ده أنا بحس أنك حتة مني

بحس أن أنت أنا

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها