نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الخطوبة إلى ساحات المحاكم.. تفاصيل المعركة القانونية بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ تصل إلى ذروتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفنان محمد الشرنوبي لتسليط الضوء على النزاع القضائي بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يتحدث فيه عن أوجه التشابه بين نزاعه مع سارة الطباخ والصراع بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا، وأوضح الشرنوبي في الفيديو: "بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معها، لحد ما طلع 3 أحكام تؤكد إن العقد معاها انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات مع أي شركة إنتاج".

الخلافات القانونية.. حقوق الأغاني على منصات الموسيقى

وتحدث الشرنوبي عن مشكلة تواجهه حاليًا، حيث لا تزال الأغاني متاحة على منصات الموسيقى رغم انتهاء العقود، مشيرًا إلى وجود ثغرة في موقع يوتيوب تم استغلالها لحماية حقوق الأطراف المعنية، وقال: "الثغرة دي استغلتها سارة الطباخ في أغاني مثل "قلبي ارتاح" و"إيه اللذاذة دي" و"إنتي الحياة"، حيث تم حذف الأغاني وإعادتها بعد الفوز بالقضايا".

القصة من البداية.. من الخطوبة إلى الانفصال

وبدأت القصة في 13 يونيو 2019، عندما أعلنت سارة الطباخ خطوبتها من محمد الشرنوبي، لكن في 21 يوليو 2019 أعلن الشرنوبي فسخ الخطوبة بسبب عدم التزام شركة "إرث برودكشنز" بالتعاقدات المبرمة بينهما، وبدأت الطباخ حينها بإرسال إنذارات لشركات الإنتاج تحذرها من التعاون مع الشرنوبي، وانتقل الصراع إلى نقابة المهن الموسيقية ومنها إلى المحاكم دون حسم فوري.

الإجراءات القانونية: منع الشرنوبي من الأعمال الفنية

كما قدمت سارة الطباخ إنذارات ومحاضر رسمية لمنع الشرنوبي من المشاركة في عدة أعمال فنية، منها فيلم "فرق خبرة" ومسرحية "ياما في الجراب"، كما طالبت بإلغاء حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وفي 14 سبتمبر 2023، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقدمة من سارة الطباخ، مؤكدة انتهاء العقد الموقع في 1 سبتمبر 2017، وعدم أحقية الطباخ وشركتها "إرث برودكشن" في أي حقوق لدى الفنان محمد الشرنوبي.

أحكام الحبس والاتهامات المتبادلة

ولم يتوقف النزاع عند القضايا المدنية، حيث شهدت ساحات المحاكم وأقسام الشرطة قضايا وبلاغات متبادلة بين الشرنوبي والطباخ، وصدرت أحكام غيابية بالحبس ضد سارة الطباخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي، بينما تقدمت هي ببلاغ رسمي تتهمه بسرقة "سكوتر".

بداية جديدة: تعاقد جديد وأعمال فنية

وفي يناير 2024، أعلن محمد الشرنوبي عن توقيعه عقدًا جديدًا مع المنتج محمد جابر لإنتاج أعماله الفنية، وكانت أولى الأغاني التي طرحها تحت هذا التعاقد بعنوان "كان نفسي"، ما يعد بداية جديدة للفنان بعد سنوات من النزاع القانوني.

ملخص النزاع وأبرز المحطات

كما شهدت قصة النزاع بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ العديد من المحطات الحاسمة، من الخطوبة وإعلان الانفصال، إلى النزاعات القانونية المستمرة التي انتهت بأحكام لصالح الشرنوبي. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال النزاعات على حقوق الأغاني قائمة، مع استمرار وجود الأغاني على منصات الموسيقى رغم انتهاء العقود، كما يستمر محمد الشرنوبي في مسيرته الفنية، مستعيدًا حقوقه بعد سلسلة من النزاعات القانونية مع سارة الطباخ، بينما يبقى الجمهور مترقبًا لأي تطورات جديدة في هذه القضية المثيرة للجدل.