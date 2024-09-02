نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زفاف الأميرة النرويجية مارثا لويز "الأكثر غرابة" في تاريخ المملكة (القصة كاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار زفاف الأميرة النرويجية مارثا لويز ضجة واسعة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت عمليات البحث عن جملة "الأميرة النرويجية مارثا لويز" بنسبة 1000%، مما جعل الزفاف حديث الساعة في النرويج وخارجها، فما هي تفاصيل القصة؟

زواج غير تقليدي وتخلي عن الألقاب الملكية

واتخذت الأميرة مارثا لويز، ابنة الملك النرويجي هارالد الخامس، خطوة غير تقليدية بالزواج من المعالج الروحاني الأمريكي دوريك فيريت، البالغ من العمر 49 عامًا، وتبعًا لخطى والدتها، تخلت مارثا لويز عن دورها الملكي، لتكون الزوجة الرابعة في ترتيب ولاية العرش، وهو ما يخالف تعليمات الملك النرويجي بشأن تولي العرش، كما تخلت الأميرة عن جميع صلاحياتها الملكية، مما أثار انتقادات واسعة من الشعب النرويجي، الذي طالب بتعديل القانون ليصبح نظام الحكم غير ملكي.

زفاف الأميرة النرويجية مارثا لويز

معلومات عن الأميرة وزوجها

كما تبلغ الأميرة مارثا لويز من العمر 52 عامًا، وهي مطلقة ولديها ابنتان مراهقتان، إيما وليا، والأميرة تُعرف بأنها معالجة روحانية تدعي تعلمها كيفية التواصل مع الملائكة من خلال مدرسة للشفاء، في حين يزعم زوجها دوريك فيريت أنه كان فرعونًا في حياة سابقة، والزواج بين الأميرة وفيريت لن يحمل أي ألقاب ملكية أو واجبات رسمية، وقد أثار هذا الزواج جدلًا واسعًا بسبب معتقدات فيريت وتصرفاته المثيرة للجدل، مثل بيعه لميداليات ذهبية يدعي أنها تحمي الأرواح.

تصرفات مثيرة للجدل وزجاجات الكحول

ومع اقتراب موعد الزفاف، أطلقت الأميرة مارثا لويز علامتها التجارية على زجاجات كحول شفافة قوية تدعي أنها مشروب للجن، مما أثار غضب الملك النرويجي وأثار مزيدًا من الانتقادات من قبل الشعب، وقامت الأميرة وزوجها ببيع حقوق صور زفافهما للمجلة البريطانية "Hello"، كما وقعا عقدًا لتصوير فيلم عنهما على منصة نتفليكس، ما اعتبره الإعلام النرويجي محاولة لاستغلال أضواء الشهرة.

زفاف الأميرة النرويجية مارثا لويز

ارتفاع عمليات البحث وردود الفعل

وشهدت عمليات البحث عن "الأميرة النرويجية مارثا لويز" قفزة كبيرة، حيث تجاوزت عمليات البحث عن هذا الموضوع 5000 عملية بحث خلال ساعات قليلة على محرك البحث جوجل، وجاءت محافظة أسيوط في مصر كأعلى المحافظات بحثًا بمعدل 100 نقطة، تلتها محافظة قنا بمعدل 88 نقطة، ثم سوهاج بمعدل 83 نقطة، مما يظهر اهتمامًا غير مسبوق بالقصة حتى خارج النرويج.

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ويبقى زفاف الأميرة النرويجية مارثا لويز من أكثر المناسبات غرابة وإثارة للجدل في تاريخ الأسرة المالكة النرويجية، مع تخلي الأميرة عن دورها الملكي وزواجها من شخصية مثيرة للجدل، وتصرفاتها وانتقادات الشعب والإعلام للنظام الملكي تجعل من هذا الزفاف حدثًا يتجاوز حدود النرويج ليصبح موضوعًا عالميًا يثير الفضول والاهتمام.