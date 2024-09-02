نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها وجمهورها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تعرضت لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

و ظهرت وهي تحتفل بعيد ميلادها بأجواء صيفية ممتعة وأرتدت فستان باللون البينك قصير، ووضعت بعض اللمسات الرقيقة من الميكب، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة قد نالت إعجاب الجمهور، وعلقت على الصور قائلة: "احتفال بعيد ميلاد رائع"، وأخذ الجمهور يهنئها بعيد ميلادها من بين الرسائل كان إحداها: "كل سنة وانتي قمر، العمر كلو، برنسيس وغيرها الكثير والكثير.

الفنانة هيدي كرم أثناء احتفالها بعيد ميلادها



آخر أعمال الفنانة هيدي كرم الدرامية



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم، مسلسل "الوصفة السحرية" وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حول أن عدة زوجات تعاني من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.

طاقم عمَل مسلسل "الوصفة السحرية"



كما يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم: شيري عادل (شيرين عادل)، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور، عماد رشاد، شروق إبراهيم، لقاء سويدان وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: خيري سالم.



آخر أعمال الفنانة هيدي كرم السينمائية



يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم، السينمائية فيلم "جوازة توكسيك" والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟



طاقم عمَل فيلم "جوازة توكسيك"



قد شارك في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود كريم.

إيرادات فيلم "جوازة توكسيك"



حقق فيلم "جوازة توكسيك" أمس إيرادات بلغت 27 الفًا و287جنيهات، في شباك تذاكر دور العرض المصرية، ليأتي في المركز الخامس بعد كل من فيلم إكس مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس.