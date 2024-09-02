منة فضالي تعتذر عن مسلسل "جوما"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة منة فضالي اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جوما" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت في منشورها: "صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل جوما لأسباب مش هعرف أتكلم فيها،مبروك لكل كاست العمل بالنجاح يا رب."

وقد تداول بعض الجمهور والمتابعين تكهنات حول سبب اعتذارها، مشيرين إلى أنه قد يكون بسبب خلافها حول ترتيب أسماء التتر في المسلسل.

آخر أعمال منة فضالي

جدير بالذكر أن أحدث أعمال منة فضالي هو مسلسل "كوبرا"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

دارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من العقبات والمواقف الغريبة. شارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم محمد إمام، مجدي كامل، هشام إسماعيل، وعلاء مرسي، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.